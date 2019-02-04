تصادم بين سيارتين اول انفاق المطار باتجاه خلدة والاضرار مادية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "وقوع ​حادث تصادم​ بين سيارتين اول انفاق المطار باتجاه خلدة"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة وتم رفعه والسير الى تحسن تدريجي".

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