النشرة: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل للمسلحين بريف ادلب الجنوبي

افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ أن "وحدات من ​الجيش السوري​ احبطت ​محاولة تسلل​ مجموعة إرهابية من محيط قرية التح ب​ريف إدلب​ الجنوبي باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية ودارت ​اشتباكات​ عنيفة بين الجانبين ما ادى لانسحاب المسلحين الى النقاط التي تقدموا منها اضافة لتدمير مقرات لهم وايقاع قتلى وجرحى في صفوفهم".

كما احبطت وحدات اخرى محاولة تسلل مجموعة إرهابية من محيط قرية الجنابرة وتل عثمان ب​ريف حماه​ الشمالي باتجاه نقاط عسكرية يتواجد فيها الجيش وقضت على اعداد منهم.