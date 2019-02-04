افاد مراسل "النشرة" في سوريا أن "وحدات من الجيش السوري احبطت محاولة تسلل مجموعة إرهابية من محيط قرية التح بريف إدلب الجنوبي باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين ما ادى لانسحاب المسلحين الى النقاط التي تقدموا منها اضافة لتدمير مقرات لهم وايقاع قتلى وجرحى في صفوفهم".
كما احبطت وحدات اخرى محاولة تسلل مجموعة إرهابية من محيط قرية الجنابرة وتل عثمان بريف حماه الشمالي باتجاه نقاط عسكرية يتواجد فيها الجيش وقضت على اعداد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل للمسلحين بريف ادلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.