دميتري بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن قمة روسية كورية شمالية

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أنه "من السابق لأوانه الحديث عن لقاء قمة بين الرئيس ​فلاديمير بوتين​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لا توجد قرارات واضحة بهذا الخصوص​​​. ولذلك، فإنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن هذا".

ولفت إلى أنه "لا يوجد اتفاق واضح حتى الآن، ولذا فإن أي تصريحات بهذا الشأن سابقة لأوانها".