اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن لقاء قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لا توجد قرارات واضحة بهذا الخصوص. ولذلك، فإنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن هذا".
ولفت إلى أنه "لا يوجد اتفاق واضح حتى الآن، ولذا فإن أي تصريحات بهذا الشأن سابقة لأوانها".
كانت هذه تفاصيل خبر دميتري بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن قمة روسية كورية شمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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