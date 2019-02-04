الحريري ترأس الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري

تراس رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري حضره اعضاء اللجنة وزير المال ​علي حسن​ خليل،وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير التربية اكرم شهيب، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فينيانوس​، وزيرالاعلام جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​، وزير ​الاقتصاد​ منصور بطيش،وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، وزير العمل كميل ابوسليمان، الامين العام ل​مجلس الوزراء​ ​فؤاد فليفل​ والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور ​انطوان شقير​.

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