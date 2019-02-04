قوى الامن: توقيف سوري ابتز مواطنته في المانيا بنشر صور سرقها من حسابها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 29/01/2019، وردت رسالة الى شعبة العلاقات العامة عبر خدمة "بلّغ"، تتضمن شكوى من سيدة سورية مقيمة في ​المانيا​ ضد شخص بجرمابتزاز وتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى أنه "نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكّن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من تحديد هويّة المدّعى عليه، ويدعى: - ع.ش. (مواليد عام 1994، سوري) وتوقيفه في خلال 24 ساعة بتاريخ 30/01/2019 في محلة ​بربور​ - ​بيروت​".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم على سرقة الحساب الالكتروني العائد للمدعية، واستحصل على صور خاصة بها وأرسلها لشقيقتها، وقام بتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بغية الضغط عليها للتواصل معه وتلبية طلباته. وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناء على إشارته".

وطلبت المديرية من المواطنين، تغيير الرقم السري ( PASSWORD) بشكل دائم لحساباتهم الالكترونية لأنها معرضة للقرصنة، على أن يكون طويلاً ومركباً، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن تعرضهم للإبتزاز كي لا يتمادى المبتزون في جرائمهم.