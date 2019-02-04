اشارت معلومات لقناة الـ "lbc" الى أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أكد خلال لقائه نظيره الليبي محمد طاهر أن العلاقات اللبنانية - الليبية لن تستوي الا بعد توضيح مصير الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه، وتبيان الحقيقة كاملة"، لافتة الى ان " باسيل رحب بالخطوات الليبية في هذا الخصوص وطالب ببذل كل الجهود لاتمام ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر lbc: باسيل ابلغ نظيره الليبي بأن العلاقات الثنائية لن تستوي قبل توضيح مصير الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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