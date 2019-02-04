"صحة الأقصر": 570 ألف حالة خضعت للفحص الطبي في "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجواد، أن عدد المواطنين الذين تقدموا للفحص ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" في محافظة الأقصر، بلغ أكثر من 570 ألف مواطن بما يشكل نسبة 72% من إجمالي عدد المستهدفين الذي يبلغ 794 ألف و500 نسمة.

وأوضحت، الدكتورة فيولا عزت، منسق المبادرة بالأقصر، ومدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الأقصر، أن المبادرة تلاقي إقبالا كبيرًا منذ اليوم الأول لانطلاقها في المحافظة، حيث يتوافد أعداد كبيرة من المواطنين بصورة يومية على وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة ومواقع الفحص المتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 102 موقع ثابت ومتحرك.

وأكدت الدكتورة فيولا عزت، استمرار عملية استقبال المواطنين في مواقع الفحص، موضحا أنها تتم بسهولة ويسر، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، ثم يتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومن ثم مستوى زيادة الوزن والسمنة، مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، حيث تأتي الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية.