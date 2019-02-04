الرئيس السوداني يعلن حزمة إجراءات تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين حزمة إجراءات تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر.

وتضمنت الإجراءات أيضا استرداد جميع الأراضي التي خصصت لمستثمرين كبار، والتي لم يتم استغلالها، ليتم تخطيطها وتوزيعها من جديد على المنتجين الصغار والمتوسطين والجمعيات.

وتشهد السودان منذ أسابيع تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، تخللتها أعمال عنف. وتطورت الاحتجاجات إلى المطالبة بإسقاط النظام.

وانتقد البشير، في لقاء بمدينة الأبيض شمالي السودان، نظام المرابحة الذي يتبعه النظام المصرفي في السودان، ووصفه بأنه أسوأ من "النظام الربوي".

وشدد الرئيس على ضرورة تقليص فوائد المرابحة إلى 5%، بدلا من نسبة12% المعمول بها حاليا.

وكشف البشير عن وجود اتجاه لإنشاء شركات حكومية تعمل على شراء الإنتاج من المنتجين وتسويقه داخليا وخارجيا لضمان عدم توقف دورة الإنتاج.

وتضررت السودان بشدة جراء انفصال جنوب السودان، الغني بالموارد النفطية، عنها في عام 2011 .