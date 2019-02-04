روسيا: فرض أي حلول خارجية لفنزويلا تدخل في شئونها

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أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أن فرض أي حلول خارجية لفنزويلا يعد بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حل للأزمة في فنزويلا ممكن فقط من قبل الفنزويليين ، وأن فرض أي حلول او تشريع يعد بمثابة محاولة اغتصاب السلطة، وتعتبرها ( موسكو
وأضاف بيسكوف اليوم الأثنين أن أي
جدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد رفض المهلة التي حددتها سبع دول أوروبية ومدتها ثمانية أيام ، - والتي انتهت اليوم - لإجراء انتخابات رئاسية، تحت طائلة الاعتراف برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا للبلاد .
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