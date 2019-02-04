كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلق رحلات "تركمانستان" الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، اليوم الاثنين، أنها لم تعد تدعم تصريح شركة تركمانستان للطيران لمواصلة طريقها، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بمعايير السلامة الجوية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، في مذكرة، أنه تم حظر شركة تركمانستان للطيران من السفر من وإلى الاتحاد الأوروبي بانتظار اتخاذ قرار بشأن معايير السلامة.

توفر تركمانستان ، التي تقع في آسيا الوسطى ، قاعدة مناسبة لربط الرحلات الجوية إلى الهند، وهي وجهة شهيرة بين المسافرين من بريطانيا.

ووفقًا لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، يسافر 800 ألف شخص إلى ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان كل عام.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه تم نصح الركاب المتأثرين بالاتصال بشركة تركمانستان للخطوط الجوية للحصول على المشورة، حيث لن يتم استئناف الرحلات حتى يتم رفع الحظر أو أن المملكة المتحدة لن تخضع لقوانين وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA.

وأضافت، مع الرحلات الأسبوعية من أمريتسار ونيودلهي إلى برمنغهام وهيثرو، فإن قرار إلغاء عمليات شركة تركمانستان قد يؤدي إلى مغادرة آلاف المسافرين للبحث عن طرق جديدة من وإلى بريطانيا إلى الهند.