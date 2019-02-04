كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الصومالية: ارتفاع عدد قتلى هجوم بمقديشيو إلى 11 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى هجوم بسيارة ملغومة فى مقديشو اليوم إلى 11 قتيلا.
كان دوى انفجار هائل قد سمع فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين حيث شوهدت سحب دخان تتصاعد من موقع الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الصومالية: ارتفاع عدد قتلى هجوم بمقديشيو إلى 11 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.