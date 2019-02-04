كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الصومالية: ارتفاع عدد قتلى هجوم بمقديشيو إلى 11 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى هجوم بسيارة ملغومة فى مقديشو اليوم إلى 11 قتيلا.

كان دوى انفجار هائل قد سمع فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين حيث شوهدت سحب دخان تتصاعد من موقع الانفجار.