ديانا كارزون توضح حقيقة انضمامها إلى الجزيرة كمذيعة

نفت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، انضمامها إلى قناة الجزيرة، موضحة أنها تقمصت دور مذيعة أثناء حلولها في أحد البرامج، والقناة روجت للحلقة، عبر نشر مقطع من تقمصها.

وكشفت ديانا للإعلام أنها حلت ضيفة على برنامج “هذا الصباح”، الذي يبث عبر فضائية الجزيرة، وخلال استضافتها قدمت فقرة، تقصمت خلالها دور المذيعة .

وأكدت ديانا كرزون أنها لم تعتزل الفن، ولم تتوجه إلى الإعلام بأنها بصدد إعداد أعمال جديدة.

وعبرت كرزون عن أنها فوجئت بكم الاتصالات الهائل، وردود الأفعال بعد انتشار شائعة توقيعها لقناة الجزيرة.