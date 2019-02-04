باطمة تدافع عن ابنة طهور بعد فيديو فاضح منسوب إليها – صورة

انتقدت الفنانة دنيا باطمة، ليلة أمس الأحد، مروجي فيديو فاضح، قيل إنه لابنة الفنان الشعبي طهور، مبرزة أنه فيديو لناشطة تونسية، ولا علاقة له بابنة المغني الشعبي.

وشاركت باطمة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة تبرز أن الفيديو، الذي نسب إلى ابنة طاهور هو لناشطة تونسية في حركة “فيمن”، مستنكرة نسبه إلى ابنة طهور بهدف تشويه سمعته.

وكتبت باطمة، في تعليقها على الصورة :”طهور إنسان ناجح، وابنته مربية شاء من شاء وكره من كره”.

وتساءلت باطمة إلى متى ستبقى ثقافة الإشاعة سائدة في الميدان الفني، مشيدة بأخلاق طهوره، وأسرته.

واستغلت باطمة شهرتها على “أنستغرام” ليصل المنشور، الذي يبرء ابنة طهور مما نسب إليها إلى نسبة متتبعين كبيرة، كما طلبت من الجمهور نشر براءتها، خصوصا بعد انتشار الفيديو بشكل كبير.