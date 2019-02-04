" هيومن رايتس ووتش" تحثُّ البابا للضغط على الإمارات بشأن حقوق الإنسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حثت منظمة هيومن رايتس ووتش البابا فرنسيس على استغلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الضغط على حكامها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب الدائرة باليمن وعلى قمعهم المنتقدين في بلادهم.

استغلّت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات، وحثّته على الضغط على حكامها، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب الدائرة باليمن وعلى قمعهم المنتقدين في بلادهم، من خلال بيان أصدرته، اليوم الإثنين.

لقي البابا استقبالا مهيبًا (أ ب )

ودعت المنظّمة، البابا، لقيادة الضغوط الدولية لتحميل القيادة الإماراتية المسؤولية، قائلةً: "على الرغم من إصرارها على التسامح، لم تظهر حكومة الإمارات أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من دولة الإمارات، قصفَ منازل وأسواق ومدارس اليمنيين دون تمييز، في حين أعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين اليائسين.

وكان البابا، قد وصل، أمس الأحد، إلى أبو ظبي، في زيارة تاريخية، تُعدّ الأولى من نوعها، إلى شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام، في زيارة من المُقرّر أن تستمر 3 أيام، يتخللها مشاركته في لقاء حول حوار الأديان، وقمة مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، في خامس لقاء بينهما خلال نحو 3 سنوات.