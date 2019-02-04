شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبدالملك يوجه بصرف مرتبات الوحدات الإدارية المتبقية بتعز والان مع التفاصيل

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بصرف مرتبات الوحدات الإدارية العامة المتبقية بمحافظة تعز أسوة بالمحافظات المحررة واستكمال تنفيذ طريق هيجة العبد والصحى، باعتباره المنفذ الرئيس للمواطنين في ظل الحرب الغاشمة التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة تعز واليمن ككل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم محافظ تعز نبيل شمسان لمناقشة الاحتياجات الأساسية واعتماد مشاريع البنية التحية وتحسين بيئة العمل في المكاتب الإدارية والمؤسسية في تعز.

وقال الدكتور معين، إن الحكومة وضمن برامجها العملية تكرس مجمل جهودها في سبيل الاهتمام بجوانب البنية التحتية والصحية والخدمية، وكذا الاهتمام برعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين.

وأكد اهتمام الحكومة بالأوضاع العامة ولا سيما الإنسانية في تعز ومختلف محافظات الجمهورية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة سكان تعز المتضررين من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وباتت تهدد حياة المواطنين، كما شدد على ضرورة الاستمرار في دعم وتعزيز الجاهزية القتالية لقوات الجيش في الحرب ضد الحوثيين حتى استكمال تحرير تعز.

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية خالد اليماني في العاصمة بروكسيل اليوم نائبة رئيس المفوضية الأوروبية - الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري العربي الأوربي الخامس الذي تحتضنه العاصمة البلجيكية خلال الفترة 4-5 فبراير الجاري.

ونوه اليماني بالدعم المستمر الذي يقدمه الاتحـاد الأوروبي لليمن والحكومة الشرعية من خلال مؤتمرات المانحين والبرامج التي تنفذها مفوضية المساعدات الانسانية .. داعيا الى أهمية مضاعفة حجم وتدفق المساعدات الانسانية لليمن والتحديات التي تعترض وصولها لمستحقيها الحقيقيين وضرورة إيجاد حلول لتجاوز هذه التحديات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقة الثنائية بين اليمن والاتحاد الأوروبي وآخر التطورات في الملف اليمني بخاصة ذات الصلة باتفاق ستوكهولم.

وأكد اليماني أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال تمد يدها للسلام، وتدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم .. مشيرا الى انه يجب الضغط على ميليشيات الحوثي لإنجاح اتفاق ستوكهولم الذي تحاول الميليشيا افشاله سواء من خلال مسرحية تسليم الميناء من أنفسهم لأنفسهم أو بانتهاكاتهم المتكررة للهدنة واستخدامهم للرصاص الحي ضد الوفد الحكومي وضباط الارتباط وموكب رئيس فريق المراقبة كاميرت .. فضلاً عن منعهم لحركة ووصول الفريق الأممي إلى الاغاثات الانسانية تزامناً مع زيـارة المبعوث الأممي للحديدة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن وضرورة قيام المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوربي بشكل خاص بدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني ممثلاً بمالية الدولة والبنك المركزي.

من جانبها جددت المسئولة الأوروبية التأكيد على موقف الاتحـاد المساند للشرعية في اليمن وضرورة انجاح اتفاق ستوكهولم.. مشيدة كذلك بموقف الحكومة الشرعية من المشاورات والحل السلمي وجهود المبعوث الأممي كما أشادت بالنجاحات والتقدم الذي تحـرزه الحكومة اليمنية في مختلف المجالات مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في اليمن.