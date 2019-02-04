شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر في بروكسل يسلط الضوء على إرهاب إيران في أوروبا والان مع التفاصيل

يناقش خبراء ومسؤولون سياسيون غربيون في بروكسل، الإثنين، أسباب تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني على أراضي القارة الأوروبية، فضلا عن بحث تهديدات طهران للأمن والسلم الدوليين.

ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر الدولي سياسيون وخبراء غربيون بارزون، والذي ينعقد تزامنا مع ارتفاع ملحوظ في أنشطة طهران الإرهابية في عدد من بلدان أوروبا خلال عام 2018، وذلك بدعم مباشر من دبلوماسيين إيرانيين يعملون داخل سفارات وقنصليات تابعة لنظام ولاية الفقيه في القارة العجوز، وفقا للعين الإخبارية.

وباتت أنشطة إرهاب إيران والقيام بعمليات تجسس واغتيالات لمعارضين هاجسا خطيرا لدول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي أحبطت كل من السلطات الفرنسية والألبانية والدنماركية والأمريكية عمليات إرهابية بدعم إيراني مؤخرا.

وتضم قائمة المتحدثين في مؤتمر بروكسل المرتقب عددا من الشخصيات البارزة مثل لويس فريه (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي)، وجوليو تيرتسي (وزير الخارجية الإيطالي الأسبق)، وكلود مونيكي (الرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي للأمن الاستراتيجي)، وأليخو فيدال كوادراس (نائب سابق لرئيس البرلمان الأوروبي من إسبانيا)، وكذلك محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وتشمل قائمة الحضور في المؤتمر أعضاء من السلك الدبلوماسي في بروكسل، وعددا من المنظمات غير الحكومية، فضلا عن الصحفيين وممثلي الجاليات الإيرانية في الخارج؛ فيما يركز المشاركون في النقاش على المنحى الجديد من جانب طهران والكيانات الإرهابية التابعة لها، وأيضا أهداف المؤامرات العدائية التي شنتها على أراضٍ أوروبية.

ويرصد مؤتمر بروكسل أسباب تصاعد إرهاب طهران في دول غربية والتهديدات التي تشكلها لدول العالم، إضافة إلى بحث سبل التصدي لهذا التهديد المشترك لكل من أوروبا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن هذا المؤتمر سيجري تنظيمه بشكل مشترك من قبل (اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، ومركز الاستخبارات والأمن الأوروبي، والتحالف من أجل التوعية العامة)، بينما من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة 14:00 مساء بتوقيت جرينتش.