شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يستقبل وفد المنظمة الدولية للهجرة والان مع التفاصيل
استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه اليوم بالمكلا وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة مسؤول الحماية بالمنظمة عصام المخزومي .
واستمع المحافظ الى الهدف من الزيارة التي تأتي للتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ مشروع الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين المقيمين في المحافظة ، والعمل على تسهيل عودة من يرغب من الصوماليين بشكل طوعي الى بلادهم بعد استيفاء المعاملات القانونية والرسمية وفقاً وبيانات الهجرة والجوازات .
وشكر المحافظ البحسني جهود منظمة الهجرة الدولية وتنفيذها لهذا المشروع الانساني ، ووجه بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع وتهيئة الظروف الملائمة في الأمن والجوازات وخفر السواحل والميناء والجهات المعنية لإنجاح تنفيذ هذه المهمّة بشكل سلس وميسّر .
حضر اللقاء مسؤول قطاع الصحة بالمنظمة مراد عيدروس ومنسق المنظمة بحضرموت منى بشير .
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