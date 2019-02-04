شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: الحوثي يزج بنساء وأطفال اليمن في جبهات الموت والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "اليوم" السعودية إن الحوثيين يقومون بمداهمة المنازل، لاختطاف النساء وتدريبهن؛ للزج بهن أيضا ساحات القتال كما يخطفون أطفال اليمن من المدارس والبيوت للزج بهم فى الساحات.

وقالت الصحيفة فى تعليق لها اليوم تحت عنوان (التجنيد الحوثى مشروع طائفى): أن الطريقتين معا تمثلان ترجمة لمشروع طائفى إيرانى، يستهدف تجييش المجتمع اليمنى بالكامل فى حروب يعلمون تماما أنها خاسرة، لأنها تتعارض بكل أهدافها وغاياتها الشريرة مع إرادة الشعب اليمنى وتصميمه على استرداد حريته.

وأضافت الصحيفة " أن الحوثيين أرادوا بزج الأطفال والنساء تشكيل ما أسموه "الأمن الوقائي"؛ لاستخدام عناصره فى عمليات الاختطاف ومداهمة المنازل وزراعة المفخخات، وهذا الأسلوب العدائى ضد الأطفال والنساء تمارسه بشكل توسعى سائر التنظيمات والجماعات الإرهابية: كالقاعدة، وداعش، وبوكو حرام، وحزب الله، فى المناطق التى تسيطر عليها، فهم أكثر طواعية لتنفيذ الأوامر، وأسهل عند غسل أدمغتهم لتنفيذ الاغتيالات بشتى الطرق".

واختتمت "اليوم" تعليقها قائلة " أن ما يسمى الجناح النسوى العسكرى داخل صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية هو صناعة إيرانية ذات عمليات أمنية وعسكرية واستخباراتية، تستمد قوتها من حكام طهران، فالجناح بمختلف أنشطته يرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بإرشادات خبراء إيرانيين وخبراء من حزب الله".. مؤكدة أن أبناء اليمن مصممون على مكافحة هذا الأسلوب العدوانى كغيره من الأساليب الحوثية، التى لا تضمر إلا الكراهية والحقد والبغضاء لسائر أبناء اليمن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مصادر عسكرية عن انشقاق قیادات عسكریة رفیعة عن قوات مليشيات الحوثی، وأعلنوا انضمامھم في صفوف الجیش للقتال ضد الملیشیات.

ووفقا للمصادر فإن القیادات العسكریة تمكنوا من الفرار من قبضة الحوثیین بعد رحلة طویلة دامت أیام.

والضباط المنضمون للجيش ھم، العمید ركن عبد الكریم عبدالله علي مظفر،العمید ركن عبد الله علي ناجي الذیب، العمید ركن عبدالوھاب مرشد نھشل، وینتمون جمیعھم لمدیریة ھمدان، شمال محافظة صنعاء.

وسبق للعمید مظفر أن تولى قیادة معسكر الفرضة بمدیریة نھم، والذي یعد البوابة الشرقیة للعاصمة، ثم قیادة اللواء العاشر حرس جمھوري، في باجل بالحدیدة. وتوقعت المصادر أن یسھم العمید مظفر في معارك نھم بشكل ایجابي، خصوصا وانه یمتلك خبرة سابقة في المنطقة. كما یعد العمید الذیب أحد أبرز القیادات في قوات الحرس الجمھوري التي كان یقودھا نجل الرئیس صالح، وتولى قیادة معسكر الحفا الاستراتیجي، أحد أھم المعسكرات شرق صنعاء. وتولى العمید نھشل، قیادة اللواء ٢٥میكا، وعمل أیضا مدیرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.