شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام شبام يطلع على اوضاع مركز وادي بن علي الصحي والان مع التفاصيل

اطلع مدير عام مديرية شبام رئيس المجلس المحلي، عبد الوهاب عبدالله بن علي جابر صباح الاحد، على اوضاع المركز الصحي بمنطقة وادي بن علي مديرية شبام حضرموت.

وطاف بن علي جابر في اقسام المركز الصحي مطلع على مستوى الخدمات الذي يقدمها المركز للمواطني المنطقه حيث استمع من مدير المركز لطفي برك بن مخير ونائبه غازي عوض الجابري الى شرحا مفصلا عن مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الصحي للمواطنين في ظل شحة الامكانيات بالمركز.

كما تطرقا الى الصعوبات التي يعاني منها المركز والذي تسهم في عرقلة العمل منها نقص الكادر الطبي كالطبيب العام وفني اشعه وعدم توفر بعض الاجهزه الهامه مثل جهاز فحص الدم والادويه وغيرها.

لافتا الى ان المركز ياتي اليه للعلاج كل المواطنين حتى من خارج المنطقه شاكرين مؤسسة بن حبريش على اصلاح و تجهيز الاشعه بالمركز الذي تتطلب توفير الكادر الفني لتشغيلهاوالبنك الدولي الذي دعم المركز الصحي.

مؤملين ً في ان تكون هذه الزياره لقيادة السلطه المحليه فاتحة خير في التغلب على الصعوبات كما تطرقا الى الاحتاجات التي يحتاجها المركز والمتمثله في عدد من الخانات الوظيفيه وتوفير طبيب عام وفني اشعه وبناء الدور الثاني للمركز الصحي للاستفاده منه في سكن وغرف ترقيد، بالاضافه الى الادويه للامراض المزمنه وغيرها .. شاكرين المدير العام على تلك الزياره والاطلاع عن كثف على اوضاع المركز ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين في منطقة وادي بن علي وخارجها مؤكدين انهم في ادارة المركز الصحي سيظلون يبذلون جهودهم في استمرارية تقديم الخدمات للجميع.

من جانبه عبر المدير العام لمديرية شبام

عبدالوهاب بن علي جابر عن ارتياحه لما لمسه وشاهده من جهود تبذل من قبل ادارةوعاملي المركز في مستوى تقديم الخدمات العلاجيه والطبيه، لاكثر من 16 الف مواطن من منطقة وادي بن علي في ظل شحة الامكانيات منوهاً الى ان التعاون والتكاتف وخلق العلاقات والشراكات هي ستسهم في النهوض بالمركز الى اعلى المستويات .. مؤكدا الى ان السلطه المحليه بشبام ستظل تدعم وتساند الجانب الصحي بحسب الامكانيات المتاحه شاكرا كل من يساهم ويدعم ويساند المركز الصحي في استمرارية تقديم خدماته للمواطنين.

وفي ختام زيارته للمركز دعاء ادارة المركز الصحي الى رفع دراسه متكامله لبناء الدور الثاني للمركز للاستفاده منه كسكن وغرف ترقيد بالمركز الصحي لادراجها ضمن مشاريع المديريه للبحث لها عن تمويل لعملية التنفيذ مستقبلا.