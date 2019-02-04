شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال رسمي للبابا فرنسيس بالقصر الرئاسي في أبوظبي والان مع التفاصيل

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بمقر القصر الرئاسي، في ثاني أيام زيارته التاريخية لدولة الإمارات.

وبدأ بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، زيارة رسمية للإمارات هي الأولى للخليج العربي، وفقا للعين الإخبارية.

وحلقت الطائرات في سماء أبوظبي احتفاء بالضيف الكبير لدى وصوله القصر الرئاسي.

ويشارك البابا فرنسيس في وقت لاحق اليوم في فعاليات مؤتمر الأخوة الإنسانية إلى جانب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ومن المقرر أن يلتقى قداسة البابا فرنسيس - عقب انتهاء لقائه الرسمي مع الشيخ محمد بن زايد- مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف وأعضاء مجلس حكماء المسلمين في جامع الشيخ زايد الكبير، ثم ينتقل للمشاركة في "لقاء الأخوة الإنسانية" في صرح زايد المؤسس، حيث سيلقي كلمة خاصة بالمناسبة.

ويشهد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية جلسات مهمة تناقش على مدار يومين عملية إعادة بناء جسور التعارف والتآلف والاحترام والمحبة من أجل عبور الإنسانية إلى شاطئ الاستقرار والسلام على مستوى العالم.

ويزور البابا فرنسيس كاتدرائية أبوظبي، يوم غد الثلاثاء، ثم ينتقل إلى مدينة زايد الرياضية لإقامة القداس الذي يتوقع أن يحضره أكثر من 135 ألف شخص، على أن تختتم الزيارة بمراسم توديع رسمية في مطار أبوظبي الدولي.

وكان قداسة البابا فرنسيس، قد بعث بعدد من الرسائل إلى زعماء الدول الذين مرت طائرته من خلال أجواء بلادهم في طريقه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حملت الكثير من الدعوات والأمنيات لقادة وشعوب السعودية والبحرين ومصر ومالطا.