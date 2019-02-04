شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار هائل يدوي في وسط مقديشو وتصاعد سحب دخان والان مع التفاصيل

دوى انفجار كبير وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، الإثنين، بحسب شهود، وفقا لما نقلته العين الإخبارية. وذكر شاهد من رويترز أنه تمكن من رؤية سحب دخان تتصاعد من موقع الانفجار. ولم يصدر عن أي جهة رسمية أي توضيح حول أسباب الانفجار أو الخسائر الناجمة عنه.

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