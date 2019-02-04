شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول أوروبية تعترف بجوايدو رئيساً لفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، وفرنسا اليوم اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

ويأتي هذا الاعتراف بعدما انتهت يوم أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

كما هددت والبرتغال وبلجيكا أيضاً بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات.

من جهته، ندد الكرملين اليوم بالتدخل الأوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لهذا البلد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نعد ذلك بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية.

وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزولي، قد أعلن نفسه، في 23 يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.