ماذا قال الحريري عن زيارة البابا فرنسيس الى الامارات؟

ضمن موجة التغريدات التي اجتاحت تويتر بشأن زيارة البابا فرنسيس للامارات، كان لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تغريدة خاصة على تويتر في المناسبة.

وقد غرد الحريري عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: "الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس لدولة الإمارات خطوة حضارية تشرق على العالمين الإسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح."

وأضاف: "تحية من لبنان العيش المشترك الى قيادة الإمارات وضيفها الكبير والتحية موصولة الى الامام الاكبر شيخ الازهر الذي تقدم المرحبين".



— Saad Hariri (@saadhariri)

الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس لدولة الامارات العربية المتحدة خطوة حضارية تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح.تحية من #لبنان العيش المشترك الى قيادة الامارات وضيفها الكبير والتحية موصولة الى الامام الاكبر شيخ الازهر الذي تقدم المرحبين — Saad Hariri (@saadhariri) February 3, 2019

يذكر أن البابا فرنسيس سيقيم قداسا ضخما يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يجتذب نحو 120 ألف شخص

ويشار الى ان البابا زار من قبل نحو 6 دول ذات أغلبية مسلمة، واستغل تلك الزيارات للدعوة للحوار بين الأديان، وإدانة العنف الذي يمارس باسم الدين، وسيزور البابا المغرب في شهر آذار المقبل.

