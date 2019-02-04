شخبوط بن نهيان: الإمارات والسعودية محور ارتكاز وقوة لدول المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية، متانة العلاقات الإماراتية السعودية، وعد البلدين الشقيقين محور ارتكاز وقوة لدول المنطقة، مشدداً على ضرورة تعزيز تلك العلاقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في مستهل أعمال الملتقى الإماراتي السعودي الذي انعقد في "أرينا فستيفال" ضمن المعرض الوطني للعلوم؛ حيث بدأ حديثه بالقول "أنا طالب من طلاب مدرسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الدبلوماسية".





وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إن "العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية تتميز بمتانتها وترابطها على المستويات كافة، مضيفاً أن قيادتي البلدين تحرصان على تطوير وتوطيد هذه العلاقة المميزة التي بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وملوك المملكة العربية السعودية".

ولفت إلى أن كل الأرقام التي توردها وسائل الإعلام عن حجم العلاقات بين الإمارات والسعودية لا سيما الاقتصادية منها، ما هي إلا البداية، مشيرا إلى أن العلاقات "تتجه اليوم نحو آفاق جديدة لن يتخيلها أو يتوقعها أحد (..)، وهذه أول علاقة بين بلدين ترتقي إلى هذا المستوى، وكل ذلك بفضل قيادتنا الرشيدة".





وأوضح الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن قيادتي البلدين لهما الدور الرئيس في النظرة الاستراتيجية لهذه العلاقة المتفردة، مشيراً إلى أن "الملتقى الإماراتي السعودي يعد واحداً من الأدوات الفعالة التي نعول عليها في تحقيق مزيد من التكامل والفهم العميق عند طلابنا لطبيعة العلاقة بين كل دولة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وتابع موجهاً حديثة للطلبة "نحن نعمل دائماً على تعزيز العلاقة السعودية الإماراتية، وأنتم غداً ستقودون هذه العلاقة، فشخبوط سيترك مكانه يوماً ما ويأتي أحد غيره، أحدكم أو أحد زملائكم، ولذلك، عليكم إدراك أهمية المملكة لدى الإمارات.. فنحن والمملكة العربية السعودية تجاوزنا مرحلة تمتين الأخوة إلى تشكيل علاقة تكون بمثابة محور ارتكاز وقوة لدول المنطقة ككل. كما أن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وهي نتاج جهود وتوافق وعلاقات يحكمها التاريخ والدين واللغة والعادات وثقها المؤسس زايد وعززتها قيادات البلدين.

وصف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان السعودية بأنها قلب العالم الإسلامي النابض، ومصدر قوة للعالمين العربي والإسلامي، منوها باحتضانها "أقدس الأماكن الإسلامية".

وتابع متحدثاً عن الثقل الإقليمي والدولي للإمارات والسعودية: "نجحت القيادة في البلدين في جمع دولتين أفريقيتين متحاربتين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الخلاف، فعاد السلام وأقيمت علاقات سياسة واقتصادية فعالة بينهما".

واختتم سفير دولة الإمارات في السعودية كلمته قائلاً "في الدبلوماسية عموماً، عادة ما تكون علاقات الدول على مستوى القيادات فقط، بينما ما يميز العلاقات الأخوية المميزة بين الإمارات والسعودية أنها أيضاً بين شعبي البلدين".