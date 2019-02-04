كوبا تدعو للتعبئة العامة دفاعا عن فنزويلا

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دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، اليوم الأحد، إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا، ووقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية، قائلًا على حسابه في تويتر: «الحكومة الأمريكية، وهي العقل الحقيقي المدبر للانقلاب والتظاهر ضد الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، وتهدد بشن عدوان عسكري على هذه الدولة الشقيقة، بالإضافة إلى ممارستها ضغوطا على أوروبا لتكون تابعة لها»، مضيفًا: «نعلن التعبئة جميعا، لوقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأعرب الوزير الكوبي في مناسبات عديدة عن رفض بلاده التدخل في شؤون فنزويلا، وأكد تضامن هافانا مع الشعب الفنزويلي والرئيس نيكولاس مادورو. من جهة أخرى، أعلنت فرنسا، أنها تعتزم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، في حالة عدم إعلان الرئيس مادورو، عن إجراء انتخابات رئاسية مساء
وأعرب الوزير الكوبي في مناسبات عديدة عن رفض بلاده التدخل في شؤون فنزويلا، وأكد تضامن هافانا مع الشعب الفنزويلي والرئيس نيكولاس مادورو.
من جهة أخرى، أعلنت فرنسا، أنها تعتزم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، في حالة عدم إعلان الرئيس مادورو، عن إجراء انتخابات رئاسية مساء اليوم.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية: «إذا لم يلتزم مادورو في هذه الليلة بتنظيم انتخابات رئاسية، عندئذ ستعتبر فرنسا جوايدو له الشرعية لتنظيمها وسنعتبره رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات شرعية في فنزويلا»، معربة عن رفض بلادها لاقتراح مادورو بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفتها بأنها «مهزلة».
وكان الرئيس الفنزويلي قد دعا، أمس، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة في البلاد، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.(التفاصيل)
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