سكرية: يتملكنا الامل والتفاؤل بالوزير جبق وما يحمل من إرادة

لفت النائب السابق ​اسماعيل سكرية​، في تصريح، إلى أنه "وللمرة الاولى خلال تجربتنا المستمرة منذ 22 عاما مع العهود الوزارية الصحية المتعاقبة، يتملكنا الأمل والتفاؤل بالوزير الدكتور ​جميل جبق​ وما يحمل من إرادة، معززة بوعد الامين العام ​السيد حسن نصر الله​ في مواجهة ​الفساد​، وما أكثره تراكما وتجذرا في ​وزارة الصحة​ ودهاليزها"، موجها "أصدق التمنيات بالنجاح بمواجهة تحديات هذه المهمة الصعبة، بوزارة تختصر تركيبة النظام اللبناني".

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