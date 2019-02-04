قوى الامن: توقيف شخصين سرقا دراجات ومحركات في النبطية وضواحيها

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "ليل تاريخ 21/1/2019 اقدم مجهول على سرقة دراجة آلية عائدة لاحد المواطنين من أمام منزله في بلدة ​كفرمان​ - النبطية ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي، تم الاشتباه بكل من س. ح. من مواليد عام 1996 لبناني الجنسية وع. ح. من مواليد عام 2000 لبناني الجنسية وبعد عملية رصد ومتابعة، جرى توقيفهما بتاريخ 1/2/2019 في أقل من 24 ساعة على حصول السرقة وبالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة الدراجة الآلية، وباقدامهما على سرقة دراجة اخرى من بلدة انصار - ​قضاء النبطية​، إضافةً إلى قيامهما بعدة سرقات لمحركات من مرآب مخصّص لتجميع كسر السيّارات في محلّة تول، وقد عملا لاحقا على بيع المسروقات وسلما إلى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص".

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