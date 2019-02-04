بو صعب خلال التسلم والتسليم بوزارة الدفاع: سأكون درعا حصينا للجيش اللبناني

اقيم في ​وزارة الدفاع​ حفل تسلم وتسليم بين وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ ووزير الدفاع الحالي ​الياس بو صعب​.

وفي كلمة له اكد الصراف أن "​الرئيس ميشال عون​ سيستمر في رعاية وزارة الدفاع بكل مؤسساتها"، مشيرا الى انه " يجب استكمال الخطة الخمسية بموضوع ​الاسلحة​ لتجهيز ​الجيش​ وهذا بالاتفاق مع القيادة".وتوجه الصراف الى بو صعب قائلا:"الامانة ستكون في عهدتك وهي في ايدي امينة وكلي ثقة بانك ستواصل العمل"، مضيفا:"الجيش ليس فقط مؤسسة امنية بل هو عامل استقرار سياسي واقتصادي وعامل ثقة".

من جهته شكر بو صعب الرئيس عون ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ على "الثقة التي منحوني اياها بتسميتي وزيرا للدفاع"، متعهدا "بأن اكمل في وزارة الدفاع دفاعا عن حقوق ابناء ​المؤسسة العسكرية​ لان هؤلاء العسكر هم الذين يسهرون على سلامة جميع اللبنانيين والمقيمين"، مضيفا:"سأكون درعا حصينا للجيش اللبناني وسأعمل على مساعدة قيادة الجيش لايصال الصورة المشرفة وسأدعم قرار قيادة الجيش بحماية المؤسسة العسكرية".