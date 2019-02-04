اقيم في وزارة الدفاع حفل تسلم وتسليم بين وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف ووزير الدفاع الحالي الياس بو صعب.
وفي كلمة له اكد الصراف أن "الرئيس ميشال عون سيستمر في رعاية وزارة الدفاع بكل مؤسساتها"، مشيرا الى انه " يجب استكمال الخطة الخمسية بموضوع الاسلحة لتجهيز الجيش وهذا بالاتفاق مع القيادة".وتوجه الصراف الى بو صعب قائلا:"الامانة ستكون في عهدتك وهي في ايدي امينة وكلي ثقة بانك ستواصل العمل"، مضيفا:"الجيش ليس فقط مؤسسة امنية بل هو عامل استقرار سياسي واقتصادي وعامل ثقة".
من جهته شكر بو صعب الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على "الثقة التي منحوني اياها بتسميتي وزيرا للدفاع"، متعهدا "بأن اكمل في وزارة الدفاع دفاعا عن حقوق ابناء المؤسسة العسكرية لان هؤلاء العسكر هم الذين يسهرون على سلامة جميع اللبنانيين والمقيمين"، مضيفا:"سأكون درعا حصينا للجيش اللبناني وسأعمل على مساعدة قيادة الجيش لايصال الصورة المشرفة وسأدعم قرار قيادة الجيش بحماية المؤسسة العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب خلال التسلم والتسليم بوزارة الدفاع: سأكون درعا حصينا للجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.