شهيب: هناك عدة نقاط بالبيان الوزاري بحاجة لنقاش

رد وزير التربية ​أكرم شهيب​ على سؤال عن تصعيد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ قائلا: "انه على حق". واضاف: "هناك عدة نقاط بالبيان الوزاري بحاجة لنقاش ان كان بال​سياسة​ أو بغير مواضيع". وسأل "هل المطلوب ان نصبح برأي سياسي واحد في البلد؟".

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