أرسلان التقى الوزيرين عطالله والغريب في خلدة

التقى رئيس ​كتلة ضمانة الجبل​ النائب ​طلال أرسلان​، بدارته في خلدة، وزير المهجرين ​غسان عطالله​، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ونائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ​نسيب الجوهري​، وجرى عرض لأبرز الملفات المتعلقة بالوزارتين.

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