روحاني: ننتج 95 بالمئة من أدويتنا

لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن "95 بالمئة من الأدوية المستهلكة في البلاد، من إنتاج محلي"، مشيراً إلى أن "ايران حققت تقدما في قطاع الصحة خلال الأعوام الأربعين الأخيرة".
وأشار إلى انه "ارتفع عدد الأطباء في البلاد من 14 ألفا قبل 1979 إلى 140 ألفا اليوم وارتفع عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في كليات الطب من 600 إلى 6 آلاف و100 طالب"، لافتاً إلى "أننا ننتج بأنفسنا 95 بالمئة من الأدوية التي نحتاجها، ونستورد 5 بالمئة وقبل الثورة كانت نسبة الاستيراد 75 بالمئة والإنتاج 25 بالمئة".
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