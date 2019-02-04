الحكومة الألمانية تعترف بخوان غوايدو رئيساً انتقاليا لفنزويلا

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ مارتينا فيتس أنه بعد رفض الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ الاستجابة للمهلة التي حدّدتها له دول أوروبية عدة لتنظيم ​انتخابات​ رئاسية جديدة، "نعترف ب​خوان غوايدو​ رئيساً انتقالياً" ل​فنزويلا​، ليتولى فترة انتقالية تقود إلى انتخابات موثوقة".

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