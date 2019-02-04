لافروف: روسيا مستعدة لتشييد قاعدة عسكرية ثانية لها في قرغيزستان

أعرب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ عن "استعداد ​روسيا​ لبحث تشييد قاعدة عسكرية ثانية لها في ​قرغيزستان​"، مشيراً إلى أن "هذه ليست مبادرتنا ولقد سمعنا لأول مرة عن ذلك، ومستعدون لنبحث مع أصدقائنا القرغيز أفكارهم في مجال ​الأمن​".

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