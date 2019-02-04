خارجية روسيا: أوروبا ستصبح ساحة مواجهة من جديد إذا ما أقدمت واشنطن على نشر صواريخها

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​ أنها اطلعت على بيان مجلس "​الناتو​" الصادر في 1 شباط" ولاحظت أنه "صدر قبل فترة طويلة من تلقيها الإشعار الرسمي الأمريكي بتعليق التزام ​واشنطن​ بمعاهدة ​الصواريخ​"، داعيةً الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو إلى "عدم السماح بتحويل ​أوروبا​ إلى ساحة للمواجهة".

وفي بيان له، لفتت الخارجية الروسية إلى أنه "لو كان حلفاء واشنطن الأوروبيون، معنيين فعلا في الحفاظ على رقابة دولية فعالة على التسلح ونزع ​السلاح​ وعدم الانتشار، لما اتبعوا مسار ​السياسة​ الأمريكية لتحقيق التفوق العسكري بشكل أعمى"، مشيرةً إلى أن "كان من الضروري الاسترشاد بالمصالح الأساسية للأمن وعدم السماح بجعل أوروبا ساحة مواجهة مرة أخرى، وهذا ما سيحدث بكل تأكيد إذا ما أقدمت ​الولايات المتحدة​ على نشر صواريخها في أوروبا".