ماكرون: فرنسا إعترفت بخوان غوايدو رئيسا موقتا لفنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان فرنسا اعترفت بالمعارض ​خوان غوايدو​ رئيسا ل​فنزويلا​ مكلفا إجراء ​انتخابات​ رئاسية جديدة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة ل​نيكولاس مادورو​ للاعلان عن انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف ماكرون: "للفنزويليين حق التعبير بحرية وديموقراطية. فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيسا مكلفا تنفيذ عملية انتخابية"، وذلك بعد خطوة مماثلة من ​إسبانيا​ و​بريطانيا​".