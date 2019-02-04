محمد بن زايد: بحثنا مع البابا أهم المبادرات التي تعني بتحقيق السلام والاستقرار

لفت ولي عهد ​أبوظبي​ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ إلى "أنني بحثت ونائب رئيس الدولة رئيس ​مجلس الوزراء​ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع ​البابا فرنسيس​ سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يرسخ قيم التحاور والتسامح والتعايش الإنساني وأهم المبادرات التي تعني بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية للشعوب والمجتمعات".

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