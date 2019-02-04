أبو الغيط: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية

شدد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ على أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية".

وفي كلمة له خلال فعاليات الاجتماع العربي الأوروبي في ​بروكسل​، لفت الى أن "أطر التشاور بين الجانبين العربي والأوروبي وسنوات التعاون أثمرت شراكة حقيقية تشمل كافة المجالات"، معلنا عن "انعقاد أول قمة عربية أوروبية في مصر نهاية الشهر الحالي".

ولفت الى أن "التعاون الأوروبي العربي يستند إلى قضايا مشتركة والعمل المتضافر"، مشددا على أن "المفتاح الحقيقي للعلاقات الناجحة والمثمرة هو الإدراك المتبادل من كل جانب لشواغل الجانب الآخر والرغبة الصادقة فى الوصول إلى معادلة تحقق المصلحة للجميع".

ودعا دول ​الاتحاد الأوروبي​ بالاعتراف بدولة ​فلسطين​ وعاصمتها ​القدس الشرقية​، لافتا في سياق أخر إلى أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية.