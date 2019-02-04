"بروجكس" العالمية تبحث تطوير نظم المعلومات في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ممثلين عن شركة (PROJECS) إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال إدارة المشروعات. واستعرض وفد الشركة خبراتها في إدارة المشروعات الخاصة بالموانئ البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الشركة المسئولة عن تقديم خدماتها إلى كبرى الموانئ البحرية والمطارات. تناول عرض الشركة إمكانية تقديم خدماتها في مجال مشروعات تطوير الهيئة في نظم المعلومات وإدارة مشروعات البنية التحتية.

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