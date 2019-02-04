تاكيدا تُعلن عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 2018

أوساكا، اليابان -الاثنين 4 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSE:4502 وبورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TAK)

نمو العائدات الأساسية بنسبة 4.8 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه مع نمو محفظة الأدوية في جميع المناطق

ارتفعت العائدات الأساسية بنسبة 4.8 في المائة مدفوعة بالعوامل المحرِّكة لنمو "تاكيدا" (قسم طب الجهاز الهضمي، والأروام، والجهاز العصبي والأسواق الناشئة) التي حققت نموًا بلغت نسبته 10.5 في المائة.

شكلت المنتجات الرئيسية "إنتيفيو" (زيادة بنسبة 35.1 في المائة) و"نينلارو" (زيادة بنسبة 36.6 في المائة) و"ترينتيليكس" (زيادة بنسبة 19.5 في المائة) محركات مهمة لنمو العائدات، كما هي الحال بالنسبة إلى المنتجات التي تم الاستحواذ عليها من شركة "أرياد" في العام 2017، "أيكلوسيغ" (زيادة بنسبة 26.0 في المائة) و"ألونبريغ" (زيادة بنسبة 151.4 في المائة).

حققت جميع المناطق نموًا إيجابيًا بالمقارنة مع العام السابق (الولايات المتحدة زيادة بلغت 8.5 في المائة، واليابان زيادة بلغت 4.9 في المائة*، وأوروبا وكندا زيادة بلغت 4.9 في المائة، والأسواق الناشئة زيادة بلغت 5.1 في المائة).

*اليابان زيادة بلغت 3.0 في المائة باستثناء الدفعات المسبقة المستلمة لترخيص المنتجات من طرف لطرف آخر.

ارتفعت العائدات المعلن عنها بنسبة 0.8 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 1.380 مليار ين، على الرغم من التأثير السلبي الناجم عن أسعار صرف العملات الأجنبية (بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية) وتصفية الاستثمارات (بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية). وشمل تأثير تصفية الاستثمارات بيع منتجات إضافية لشركة "تيفا جي في" في السنة المالية 2017، ولشركتي "مولتي لاب" و"تك بول" في السنة المالية 2018.

نمو المكاسب الأساسية المركزية بنسبة 32.3 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه، مع هامش 530 نقطة مئوية مدفوعة بالزخم في الأعمال وتنفيذ مبادرة "جلوبال أوبيكس"

ارتفعت المكاسب الأساسية المركزية بنسبة 32.3 في المائة مع توسيع نطاق الهامش ليصل إلى 530 نقطة مئوية. وتعود نسبة 70 في المائة من تحسّن هذا الهامش إلى تنفيذ مبادرة "جلوبال أوبيكس"، ما يدل على كيفية اندماج مبادرة "جلوبال أوبيكس" بالكامل مع طرق عمل شركة "تاكيدا". وجاء الدافع وراء توسّع الهامش المتبقي من مزيج من المنتجات المؤاتية.

انخفضت الأرباح التشغيلية المعلن عنها بنسبة 11.7 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 284.4 مليار ين. وقد تأثر ذلك بعمليتيّ الربح لمرة واحدة اللتين تم حجزهما في السنة المالية 2017: بيع أسهم "واكو" مقابل 106.3 مليار ين، وبيع منتجات إضافية لشركة "تيفا جي في". علاوةً على ذلك، حجزت "تاكيدا" نفقات لمرة واحدة في السنة المالية 2018 متعلقة بالاستحواذ المقترح لشركة "شاير". باستثناء هذه العناصر الرئيسية التي جرت لمرة واحدة، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 55.5 في المائة.

ارتفعت أرباح السهم الواحد الأساسية بنسبة 34.2 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وانخفضت أرباح السهم الواحد المعلن عنها بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 210 ين لكل سهم، متأثرة بتصفية الاستثمارات، والتكاليف المتعلقة بشركة "شاير"، وخسائر الشركات الزميلة التي تم استثمارها باستخدام طريقة حقوق الملكية بسبب انخفاض القيمة المعترف بها من قبل شركة "تيفا تاكيدا فارما".

الإنجازات في مجال البحث والتطوير في الربع الثالث

وصل اللقاح المحتمل لحمى الضنك من "تاكيدا" (تاك- 003 ) إلى نقطة النهاية الأولية في المرحلة الثالثة الرئيسية من تجربة الفعالية.

تم إرسال بيانات استخدام دواء "نينلارو" لمعالجة الورم النقوي المتعدد بعد زرع الخلايا الجذعية كعلاج مداومة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ("إف دي إيه") في نوفمبر 2018، وبعد إجراء المزيد من المناقشة معها، اتخذت "تاكيدا" قرارًا بسحب الملفات وإعادة تقديمها عندما تتوفر بيانات أكثر تفصيلًا حول مدة البقاء على قيد الحياة.

تمت الموافقة على تجربة "ألونبريج" في الاتحاد الأوروبي للفترة ما بعد علاج "كريزوتينيب" لسرطان الرئة غير صغير الخلايا الذي يعطي نتائج إيجابية لفحص مورّثة "إي إل كي".

تم الحصول على رأي إيجابي من لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري بشأن "أدسيتريس" في الاتحاد الأوروبي للمرحلة الرابعة للعلاج الأولي للمفومة هودجكين التي تعطي نتيجة إيجابية لفحص "سي دي 30 .

تم تسجيل تعاون متطور ومتعدد في محفظة الأورام المناعية الجديدة.

إطلاق التدفق النقدي عن طريق تحسين التركيز على الأعمال وتبسيط الميزانية العمومية

انخفض التدفق النقدي التشغيلي الحر منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 20.2 في المائة بسبب تأثير بيع منتجات إضافية إلى شركة "تيفا جي في" في السنة المالية 2017.

ولّد مبيع العقارات والأوراق المالية القابلة للتسويق مبلغًا إضافيًا قدره 45.4 مليار ين نقدًا، كما ولّد مبيع الشركات غير الأساسية "تك بول" و"مولتي لاب" زيادة قدرها 27.5 مليار ين.

وافقت وكالات التصنيف على تقديرات الجدارة الائتمانية من الدرجة الاستثمارية.

وقال كوستا ساروكوس، المدير التنفيذي للشؤون المالية في هذا السياق:

"يستمر التركيز الاستراتيجي لشركة "تاكيدا" والتنفيذ المتفوق في تحقيق أداء قوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2018. وبالإضافة إلى التنفيذ التجاري القوي، نستمر في تحقيق التزامنا بتوسيع الهامش، مع زيادة هامش المكاسب الأساسية المركزية لتصل إلى 530 نقطة أساس مدفوعة بمبادرة "جلوبال أوبيكس".

وإضافةً إلى تقديم نتائج مالية مقنعة، أتممنا أيضًا عملية الاستحواذ على شركة "شاير" في 8 يناير. وأكملنا تمويل الصفقة بأسعار فائدة تنافسية عالية، وأدرجنا أيضًا أسهم "تاكيدا" الأمريكية للإيداع في بورصة نيويورك في 24 ديسمبر. ويتقدّم التكامل بين الشركتين الآن كما هو مخطط له، وتمرّ "تاكيدا" بفترة رائعة الآن حيث أصبحنا شركة صيدلانية عالمية قائمة على القيم والبحث والتطوير".

النتائج المعلن عنها للربع الثالث (أبريل – ديسمبر) للسنة المالية 2018 (بمليارات الينات) الربع الثالث من السنة المالية 2017 الربع الثالث من السنة المالية 2018 نسبة النمو مقابل العام الماضي المعلن عنه الأساسي2 العائدات 1،369.6 1،380.0 +0.8% +4.8% المكاسب الأساسية1 292.7 344.6 +17.7% +32.3% الأرباح التشغيلية 322.3 284.4 -11.7% - الربح الصافي3 240.9 164.4 -31.7% - أرباح السهم الواحد 309 ين 210 ين -32.0% +34.2%

1 تشكل المكاسب الأساسية الربح التشغيلي المعدّل لاستثناء التكاليف الضريبية، وحصتنا من ربح أو خسارة الاستثمارات على أساس طريقة حقوق الملكية، والنفقات المالية والدخل، والتكاليف التشغيلية الأخرى، والدخل التشغيلي الآخر، وخسارات استهلاك الدين وخسائر انخفاض الأصول غير الملموسة المرتبطة بالمنتجات وبعض العناصر المهمة الأخرى التي تعتقد الإدارة أنها غير مرتبطة بعملياتنا الرئيسية، مثل آثار محاسبة الشراء والتكاليف المتعلقة بالصفقات.

2 يقارن "النمو الأساسي" فترتين (الأرباع أو الأعوام) من النتائج المالية على أساس مشترك، وتلجأ إليه الإدارة لتقييم الأعمال. ويتم حساب هذه النتائج المالية انطلاقًا من أساس العملة الثابت باستثناء تأثيرات إجراء التصفية وكميات أخرى غير اعتيادية، أو غير متكررة، أو غير مرتبطة بعملياتنا المستمرة.

3 ينسب إلى أصحاب الشركة

سوف يتم الإعلان عن توجيهات السنة الكاملة المعدّلة لعام 2018 بما في ذلك تأثير شركة "شاير" في أبريل

للمزيد من التفاصيل حول نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2018 من "تاكيدا" والمعلومات المالية الأخرى، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com/investors/reports/

لمحة عن شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة

تُعتبر شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSE:4502 وبورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TAK) شركة صيدلانية عالمية قائمة على القيم والبحث والتطوير ومقرها اليابان، وتلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للمرضى من خلال تحويل العلوم إلى أدوية مبتكرة للغاية. تركّز "تاكيدا" جهود البحث والتطوير على أربعة مجالات علاجية: علم الأورام، وأمراض الجهاز الهضمي، وعلم الأعصاب، والأمراض النادرة. ونقوم أيضًا باستثمارات مستهدفة للبحث والتطوير في العلاجات واللقاحات المشتقة من البلازما. ونركّز على تصنيع أدوية مبتكرة للغاية تسهم في إحداث فرق في حياة الناس من خلال الارتقاء بحدود خيارات العلاج الجديدة والاستفادة من محرك البحث والتطوير التعاوني المعزز وإمكاناتنا لإنشاء سلسلة من اللقاحات القوية والمتنوعة. ويلتزم الموظفون لدى "تاكيدا" بتحسين جودة حياة المرضى ويعملون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في حوالى 80 بلدًا ومنطقة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com

إشعار هام

لأغراض هذا الإشعار، يعني "البيان الصحفي" هذه الوثيقة وأي عرض تقديمي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي مواد مكتوبة أو شفهية تناقشها أو توزّعها شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة ("تاكيدا") في ما يتعلق بهذا البيان. لا يهدف هذا البيان (بما في ذلك أي إحاطة شفهية وأي سؤال وجواب يتعلق به)، ولا يشكّل جزءًا من أي عرض أو دعوة أو التماس لأي عرض لشراء، أو بطريقة أخرى الاستحواذ أو الاشتراك أو التبادل أو البيع أو بطريقة أخرى التصرف في أي أوراق مالية، أو التماس أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية. ولا يتم عرض أي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية إلى العامّة من خلال هذا البيان. ولا يجوز تقديم أي أوراق مالية في الولايات المتحدة إلا وفق تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، بصيغته المعدّلة، أو إي إعفاء منه. ويُتاح هذا البيان (مع أي معلومات إضافية قد تقدّم إلى المستفيد) بشرط استعماله من قبل المستفيد لأهداف إعلامية فحسب (وليس لتقييم أي استثمار، أو استحواذ، أو استعمال، أو أي صفقة أخرى). وقد يشكل أي فشل في الامتثال إلى هذه القيود انتهاكًا للقوانين المعمول بها في مجال الأوراق المالية.

وما لم يتم تحديد خلاف ذلك، لا يهدف أي تصريح في هذا البيان (بما في ذلك أي تصريح حول أوجه التعاون المتوقعة) كتنبؤ أو توقّع للأرباح لأي فترة، ولا يجب تفسير أي تصريح وارد في هذا البيان أن العائدات أو العائدات لكل سهم لصالح شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة ("تاكيدا") للسنة المالية الحالية أو السنوات المالية المستقبلية قد يتوافق أو يتخطى العائدات التاريخية المنشورة لكل سهم من "تاكيدا".

إن الشركات التي تمتلك فيها "تاكيدا" استثمارات مباشرة وغير مباشرة هي كيانات منفصلة. في هذا البيان، كانت "تاكيدا" تلجأ في بعض الأحيان إلى الملاءمة عند ذكر "تاكيدا" وشركاتها التابعة بشكل عام. وبالشكل نفسه، تُستخدم الكلمات "نحن" و"خاصتنا" أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة بشكل عام أو لمن يعملون لديهم. وتُستخدم هذه التعابير أيضًا حيث لا ينتج هدف مفيد عن تحديد الشركات أو الشركات المحددة.

بيانات تطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي وأي مواد تم توزيعها في ما يتعلق بهذا البيان على بيانات تطلعية أو قناعات أو آراء حول أعمال "تاكيدا" المستقبلية، وموقعها المستقبلي، ونتائج العمليات، بما في ذلك التقديرات والتوقعات والأهداف والخطط لشركة "تاكيدا". ومن دون الحصر، غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "نهدف"، أو "نخطط"، أو "نعتقد"، أو "نأمل"، أو "نستمر"، أو "نتوقع"، أو "نسعى"، أو "نعتزم"، أو "سوف"، أو "قد"، أو "يجب"، أو "سيكون"، أو "يستطيع"، أو "نتكهّن"، أو "نقدّر"، أو "نستشرف"، أو كلمات أو تعابير مشابهة، أو نسختها السلبية. وتقوم أي بيانات تطلعية في هذا المستند على التوقعات والاعتقادات الحالية من شركة "تاكيدا" بضوء المعلومات المتوفرة حاليًا. ولا تمثّل البيانات التطلعية المماثلة أي ضمانات من شركة "تاكيدا" أو إدارتها عن الأداء المستقبلي وتشمل مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال "تاكيدا"، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة في اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والعالم؛ والضغوطات التنافسية والتطورات؛ والقوانين والتنظيمات المعمول بها؛ ونجاح أو فشل برامج تطوير المنتجات؛ وقرارات السلطات التنظيمية وتوقيتها؛ والتغييرات في معدلات أسعار الصرف؛ والمطالبات أو المخاوف المرتبطة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوّقة أو المنتجات المرشحة؛ والدمج بعد الاندماج مع الشركات المستحوذ عليها، التي قد يؤدي أي منها إلى تغيّر النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات أو الوضع المالي من "تاكيدا" عن أي نتائج مستقبلية أو أداء أو إنجازات أو وضع مالي تم التعبير عنه أو الإشارة إليه في هذه البيانات التطلعية. للمزيد من المعلومات حول هذه العوامل وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على نتائج "تاكيدا"، أو أدائها، أو إنجازاتها، أو مركزها المالي، راجع "البند 3. المعلومات الأساسية-عوامل الخطر" في بيان تسجيل "تاكيدا" حول نموذج 20-إف المقدّم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، المتوفر على موقع "تاكيدا" الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ أو www.sec.gov. لا تقدّم "تاكيدا" أو إدارتها أي ضمانات بأن التوقعات التي تم التعبير عنها في هذه البيانات التطلعية ستكون صحيحة، وقد تختلف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات بشكل أساسي عن التوقعات. يجب ألا يعتمد الأفراد الذين يتلقون هذا البيان الصحفي على البيانات المستقبلية بشكل غير مبرر. لا تلتزم "تاكيدا" بتحديث أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو أي بيانات تطلعية أخرى قد تصدرها. ولا يعتبر الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية وقد لا تكون نتائج "تاكيدا" في هذا البيان الصحفي مؤشرًا، ولا تمثّل تقديرًا، أو توقعًا، أو إسقاطًا للنتائج المستقبلية لشركة "تاكيدا".

وفي حين أن "تاكيدا" تخطط للإعلان عن توقعات المكاسب التي تتضمن الأثر المالي التقديري للاستحواذ على شركة "شاير" بمجرد تحديد تقدير مالي معقول، يتطلب النظر في تقييم الأصول وكذلك تخصيص سعر الشراء، والجدول الزمني، وطريقة الاستهلاك في محاسبة دمج الأعمال المزيد من الوقت. ومن الصعب أيضًا تقدير التأثير على الربح والخسارة منذ إتمام عملية الاستحواذ حتى نهاية الفترة المحاسبية الموحّدة، ولا التكاليف المتعلقة بالاستحواذ للسنة المالية الكاملة مع مستوى معقول من الدقة في الوقت الحالي. وبالنظر إلى التأثير الكبير على نتائج الأعمال بسبب الاستحواذ، فإن "تاكيدا" لا تقدّم توقعات موحدة جديدة بطريقة مؤقتة أو جزئية في هذا الوقت. ويتمثل هدفنا في الكشف عن استحواذ شركة "شاير" لتوقعات الأعمال الموحدة في فترة ما بعد السنة المالية بمجرد تحديد توقعات شاملة ومعقولة للمكاسب.

بعض الإجراءات المالية غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعايير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي التي لم يتم تقديمها وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك العائدات الأساسية، والمكاسب الأساسية، والمكاسب الأساسية المركزية، وصافي الربح المركزي، وصافي الربح المركزي الأساسي، وأرباح السهم الواحد الأساسية المركزية، وصافي الدين، والدخل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك، والدخل المعدّل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك، والتدفق النقدي التشغيلي الحر. تقوم إدارة "تاكيدا" بتقييم النتائج واتخاذ قرارات التشغيل والاستثمار باستخدام كل من المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمعايير غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي المدرجة في هذا البيان الصحفي. وتستثني تلك الأخيرة بعض بنود الدخل، والتكاليف، والتدفقات النقدية المحددة التي يتم تضمينها، أو احتسابها بشكل مختلف عن التدابير القريبة المقارَنة المقدّمة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي. ومن خلال تضمين هذه التدابير غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، تنوي الإدارة تزويد المستثمرين بمعلومات إضافية لمواصلة تحليل أداء "تاكيدا" والنتائج الرئيسية والاتجاهات الأساسية. ولا يتم إعداد التدابير غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي وينبغي اعتبارها كمكمّل وليس بديلٍ عن التدابير المُعدّة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (والتي نشير إليها أحيانًا على أنها تدابير "مبلّغة"). ويتم تشجيع المستثمرين على التأكد من مطابقة التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي التي يمكن مقارنتها بها مباشرةً.

يتم نشر المزيد من المعلومات حول بعض المقاييس غير التابعة للمعايير الدولية للإبلاغ المالي لشركة "تاكيدا" على موقع "تاكيدا" لعلاقات المستثمرين على الرابط التالي: https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/

معلومات طبية

يحتوي هذا المستند على معلومات حول مستحضرات قد لا تكون متوفرة في جميع البلدان، أو قد تكون متوفرة تحت علامات تجارية مختلفة، ولدواعي استعمال مختلفة، وبجرعات مختلفة، أو بقوى مختلفة. لا يجب اعتماد أي شيء وارد هنا كنوع من الالتماس، أو الترويج، أو التسويق لأي وصفة أدوية بما في ذلك الأدوية التي يتم تطويرها حاليًا.

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