ميركل تبدأ زيارتها الرسمية إلى اليابان

استقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمراسم عسكرية في مستهل زيارتها لليابان التي تستمر يومين.

ومن المحتمل التطرق خلال مباحثات لاحقة بين الطرفين لموضوع إنهاء معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (أي إن إف) بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وكذلك الوضع في فنزويلا.

وتعتزم ميركل وآبي أيضا تناول الإعداد لقمة مجموعة العشرين (جي 20) المنتظرة نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل في مدينة أوساكا اليابانية.

وإلى جانب الموضوعات المعتادة كالتجارة والمناخ والتعددية، يعتزم آبي منح الأولوية لمجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتدفق الحر للبيانات وكذلك دعم منظمة التجارة العالمية خلال قمة مجموعة العشرين.

وتعتزم ميركل بالتعاون مع اليابان إرسال إشارة بوجود حل دولي للأزمات وتجارة عالمية حرة، في ظل السياسة الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية حاليا.

ومن المحتمل أن تركز المباحثات بين ميركل وآبي على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية الجيدة بين البلدين، حيث يعتزمان الاجتماع سويا مساء اليوم (بالتوقيت المحلي لليابان) مع مسؤولين اقتصاديين من اليابان وألمانيا.

يشار إلى أنه يرافق ميركل في زيارتها لليابان وفد اقتصادي كبير يضم مسؤولين من قطاعات الكهرباء والذكاء الاصطناعي والكيمياء والصناعات الدوائية وقطاع الصحة والخدمات المالية، وكذلك صناعة السيارات. وسوف يكون لموضوعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي دور كبير في المباحثات المنتظرة خلال زيارة ميركل.