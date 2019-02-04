دول أوروبية تعترف بجوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا

أعلنت ست دول أوروبية، هي بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والنمسا، اليوم الإثنين اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

ويأتي الاعتراف بعدما انتهت يوم أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأعلنت هذه الدول عزمها السير على خطى الولايات المتحدة وغيرها من الدول والاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا ما لم يحدث ذلك.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للصحافيين إن "الحكومة الإسبانية تعلن اعترافها رسمياً برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) السيد جوايدو ماركيز كرئيس فنزويلا بالوكالة"، داعيا غوايدو لإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وتابع سانشيز "شرعية خوان جوايدو الديموقراطية تأتي من كونه رئيساً للجمعية الوطنية بعد آخر انتخابات حرة وديموقراطية معترف بها من المجتمع الدولي".

وعبر رئيس الوزراء الإسباني كذلك عن نيته رفع "خطة مساعدة دولية" مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تمرّ بها فنزويلا على وجه السرعة".

واعترفت المملكة المتحدة من جهتها بخوان جوايدو رئيساً بالوكالة، وفق ما أعلن الاثنين وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.

وقال هانت في تغريدة "نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بجوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر، "للفنزويليين حق التعبير بحرية وديموقراطية. فرنسا تعترف بخوان جوايدو رئيساً مكلفاً تنفيذ عملية انتخابية".

وكتب المستشار النمساوي زباستيان كورتس، على موقع "تويتر" أيضاً: "يمكن لجوايدو الاعتماد على تأييدنا الكامل لجهوده من أجل إعادة إقرار الديمقراطية التي عانت طويلا جراء سوء الإدارة،سوء الحكم وغياب سيادة القانون في فنزويلا."

وقالت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم للإذاعة السويدية اليوم: " في هذا الموقف، نؤيد جوايدو ونعتبره رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا".

وكانت العديد من الدول الأوروبية أعلنت عزمها السير على خطى الولايات المتحدة وغيرها من الدول والاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا ما لم يتم الدعوة لانتخابات رئاسية.

وهددت البرتغال وهولندا وبلجيكا أيضاً بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات.

وفي مقابلة مع قناة "لا سكستا" الإسبانية عرضت الأحد، رفض مادورو تلك المهلة، معلناً بأنه لن يظهر "تراخياً بوجه ضغوطات" من يطالبون برحليه.

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وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، أعلن نفسه، في 23 يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.