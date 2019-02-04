مقتل 11 جراء انفجار قوي بالعاصمة الصومالية.. و"الشباب" تعلن المسؤولية

صرح مصدر أمني صومالي، بأن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم جراء تفجير ضخم وقع بالقرب من مركز تسوق مزدحم في العاصمة مقديشو، وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية المسؤولية عنه.

وشوهدت سحب من الدخان الكثيف تغطي سماء محيط مركز التسوق الموجود في مديرية حمروين بالعاصمة، والذي يضم بنوكا ومتاجر وشركات.

وقال المصدر الأمني إن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هناك انتحاري داخل السيارة.

وأوضح أن الانفجار وقع بمرآب للسيارات قريب من مركز التسوق، مضيفاً، "أحدث حصيلة وصلتنا تشير إلى مقتل 11 من الأبرياء جراء الانفجار".

ونقل موقع إلكتروني موال لحركة "الشباب" الصومالية عن مسؤول بالحركة تأكيده مسؤوليتها عن الهجوم.