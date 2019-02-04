- 1/2
- 2/2
حضر أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية الإماراتي، الاستقبال الرسمي للبابا فرانسس، بابا الفاتيكان، في قصر الرئاسة بأبوظبي.
وقال قرقاش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : "تشرفت بحضور الاستقبال الرسمي للبابا فرانسسفي قصر الرئاسة بأبوظبي".
وتابع: "مراسم رسمية تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها الإيجابية، عاصمة الإمارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار وأريحية".
ووصل البابا فرنسيس أمس الأحد إلى الإمارات، لمشاركة في مؤتمر الأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم.
ويهدف المؤتمر إلى "تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميا".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يشيد بمراسم زيارة البابا فرنسيس التاريخية في قصر الرئاسة بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.