الكرملين: حل أزمة فنزويلا لا يمكن أن يأتي إلا على يد الفنزويليين أنفسهم

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أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن الكرملين يعتبر محاولات بعض الدول شرعنة اغتصاب السلطة في فنزويلا تدخلا في الشؤون الداخلية لذلك البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف بيسكوف أن : "أي حل لأزمة فنزويلا السياسية الداخلية لا يمكن أن يأتيإلا على يد الفنزويليين أنفسهم... والسعي لفرض حلول أو شرعنة محاولة اغتصاب السلطة، يمثل برأينا تدخلا مباشرا وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".
وقال : "هذا السعي لا يساعد بأي شكل من الأشكال في
وفي وقت سابق من اليوم أعلن عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا، وبريطانيا، والسويد، والنمسا، اعترافها بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، في حين تؤكد روسيا تمسكها بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو وحل الأزمة سلميا عبر الحوار الوطني الشامل دون تدخل خارجي.
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