موجريني تدعو إلى اتحاد العرب وأوروبا لمنع وقوع صراعات جديدة في المنطقة

الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني

وكالات :

أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني اليوم الاثنين عن رغبتها في اتحاد الدول العربية والأوروبية ، من أجل منع وقوع المزيد من الصراعات بالمنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت موجريني خلال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد حاليا في بروكسل إنه في حال العمل سويا (الدول العربية والأوروبية) فسيتم تحقيق المصالحة في كل من سوريا واليمن وليبيا

والمنطقة بأكملها، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين /في إشارة إلى القضية الفلسطينية/.وأضافت موجريني أنه بالرغم من اختلاف الدول في بعض القضايا إلا أنها تتشارك في الرغبة في منع تكرار أي صراعات في المنطقة والعمل من أجل تقليل التوترات.