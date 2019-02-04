السعوديه- ليندا سليم قامت الإدارة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام بتهيئة وتفعيل برنامج المراكز التوعوية "صفة العمرة والعقيدة الصحيحة, وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" لخدمة الزوار والمعتمرين.

ويهدف البرنامج إلى شرح صفة العمرة الصحيحة ومسائل العقيدة الإسلامية عبر العرض المرئي باللغات العالمية المختلفة، كما تقوم المراكز بتوزيع للكتب الدينية والمطويات التوجيهية والإرشادية المتوفرة بجميع اللغات.

وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام علي بن حامد النافعي بأنه يوجد ثلاثة مراكز توعوية للهيئة تخدم قاصدي المسجد الحرام على مدار اليوم، وتبث هذه المراكز عبر شاشاتها أفلام توعوية للزوار والعُمار صفة العمرة وصفة الصلاة والعقيدة الصحيحة، كما توفر المراكز ركناً للضيافة والإهداء.

والمعتمرين.ويهدف البرنامج إلى شرح صفة العمرة الصحيحة ومسائل العقيدة الإسلامية عبر العرض المرئي باللغات العالمية المختلفة، كما تقوم المراكز بتوزيع للكتب الدينية والمطويات التوجيهية والإرشادية المتوفرة بجميع اللغات.وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام علي بن حامد النافعي بأنه يوجد ثلاثة مراكز توعوية للهيئة تخدم قاصدي المسجد الحرام على مدار اليوم، وتبث هذه المراكز عبر شاشاتها أفلام توعوية للزوار والعُمار صفة العمرة وصفة الصلاة والعقيدة الصحيحة، كما توفر المراكز ركناً للضيافة والإهداء.

كانت هذه تفاصيل خبر "معتمرينا شرف لمنسوبينا".. برنامج جديد أطلقته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.