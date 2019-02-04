غدًا.. انطلاق ملتقى الإبداع والابتكار بالسعودية.. واختيار "المدخلي" شخصية الملتقى

السعوديه ليندا سليم

يعقد ملتقى الإبداع والابتكار الذي ينظمه قسم رعاية الموهوبين بوزارة التعليم السعودية، أعماله، غدا الثلاثاء، بمقر الصالة الكشفية بتعليم المخواة ويعد هذا الملتقى أحد أهم أنشطة وزارة التعليم متمثلا في إدارة تعليم المخواة بقيادة الأستاذ علي محمد الجالوق.



اختار الملتقى لهذه الدورة الكاتب والباحث ياسر مدخلي

شخصية الملتقى تقديرا لجهوده الفاعلة وإبداعه في مجال الكتابة للمسرح.ويعد ياسر مدخلي من النشطاء البارزين في المسرح السعودي بحثا وتأليفا وإخراجا، وله مبادرات عديدة أسهمت في إثراء المحتوى المسرحي وتطويره و تنشيطه ورعاية المواهب وعقد الشراكاتمع جهات مختلفة لتمكين المسرحيين من ممارسة إبداعاتهم فهو مؤسس مُحترف كيف للفنون المسرحية والمشرف على محتوى مسرح السعودية في مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة والمشرف على منتدى المسرح في نادي جدة الأدبي وعضو الهيئة الدولية للمسرح والفنون الأدائية التابعة لليونسكو وحاصل على العديد من الجوائز والتكريمات كان آخرها حصوله على المركز الأول وجائزة الشارقة للتأليف المسرحي ٢٠١٨.