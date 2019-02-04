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يعقد ملتقى الإبداع والابتكار الذي ينظمه قسم رعاية الموهوبين بوزارة التعليم السعودية، أعماله، غدا الثلاثاء، بمقر الصالة الكشفية بتعليم المخواة ويعد هذا الملتقى أحد أهم أنشطة وزارة التعليم متمثلا في إدارة تعليم المخواة بقيادة الأستاذ علي محمد الجالوق.
شخصية الملتقى تقديرا لجهوده الفاعلة وإبداعه في مجال الكتابة للمسرح.
اختار الملتقى لهذه الدورة الكاتب والباحث ياسر مدخلي
ويعد ياسر مدخلي من النشطاء البارزين في المسرح السعودي بحثا وتأليفا وإخراجا، وله مبادرات عديدة أسهمت في إثراء المحتوى المسرحي وتطويره و تنشيطه ورعاية المواهب وعقد الشراكات
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق ملتقى الإبداع والابتكار بالسعودية.. واختيار "المدخلي" شخصية الملتقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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