أمير قطر يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل إلى الكويت، اليوم الاثنين، أمير قطر الش?خ تم?م بن حمد آل ثاني، والوفد الرسمي المرافق له في ز?ارة رسم?ة ?جري خلال?ا مباحثات مع أم?ر الكويت الش?خ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان على رأس مستقبلي أمير قطر على أرض المطار، أمير الكويت وولي الع?د الش?خ نواف الأحمد الصباح و رئ?س مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئ?س مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وكبار المسؤول?ن بالدولة.

و?رافق أمير قطر وفد رسمي ?ضم: جاسم آل ثاني الممثل الشخصي لأم?ر قطر، وخالد آل ثاني رئ?س الد?وان الأم?ري وجوعان آل ثاني رئ?س اللجنة الاولمب?ة القطر?ة وخل?فة آل ثاني وعبد الرحمن آل ثاني الرئ?س التنف?ذي للمؤسسة القطر?ة للاعلام.

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في مايو/أيار الماضي، وقدم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كل من: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر؛ متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو مانفته الدوحة.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح إذاعي، اليوم، إن بلاده تواصل وساطتها في الأزمة الخليجية وتتطلع لحلها.

وأضاف أن "لا جديد في الأزمة الخليجية، والكويت منفتحة على كل الأفكار، ومستعدة لبلورة أفكار جديدة بما يعيد وحدة الصف الخليجي".