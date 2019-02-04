9 قتلى في تفجير سيارة ملغمة وسط مقديشو

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، الإثنين، في تفجير سيارة ملغمة بسوق مزدحمة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر أمني إن التفجير وقع في شارع مزدحمة بسوق "حمروينى"، ثاني أكبر أسواق البلاد، وتسبب في مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، دون تقديم رقم محدد لعدد المصابين.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن السلطات الأمنية طوقت موقع التفجير، فيما يواصل المسعفون إجلاء الضحايا من تحت أنقاض محلات دمرت بفعل التفجير.

من جانبه، قال زكريا، وهو أحد المسعفين، إنه "شاهد نحو 8 جثث ملقاة في موقع التفجير، بعضها تحت أنقاض المحلات المدمرة".

وتابع، للأناضول، أن المسعفين تمكنوا من نقل نحو 15 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، دون تفاصيل أخرى.

ومن بين المحال التجارية التي دمرت نتيجة التفجير، مطعم يرتاده مسؤولون حكوميون.

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان نشر على موقع "صومال ميمو" المحسوب على الحركة المسلحة.

ونقل الموقع عن مسؤول في الحركة قوله إن "التفجير استهدف مطعم بنادر الذي كان يجتمع فيه مسؤولون في بلدية مقديشو، وضباط في الأجهزة الاستخباراتية".

وأشار البيان إلى أن التفجير "تسبب في مقتل 8 منهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".