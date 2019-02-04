كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: العديد من الأوروبيين يعتقدون أن الإسلام يتضارب مع قيمهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع حديث، أن الأوروبيين والأمريكيين يعتقدون إلى حد كبير أن الإسلام لا يتوافق مع القيم الغربية.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته الشهر الماضي شركة يوجوف البريطانية لتحليل البيانات، فإن ما يقرب من نصف المستجيبين في فرنسا وألمانيا - 46 و 47 % - يرون "تضاربًا أساسيًا" بين الإسلام وقيم مجتمعهم.

وفي بريطانيا، أظهر 38 % من المستطلعين مواقف غير مواتية تجاه الإسلام، وفي الولايات المتحدة، رأى 36 % منهم تضاربًا مع القيم.

كما بين 24 % فقط - ممن شملهم الاستطلاع - في بريطانيا انطباعات إيجابية عن الإسلام، والتي تم تلقيها بحرارة من قبل نسبة أصغر من المشاركين في فرنسا (22٪)، وألمانيا (20٪)، والولايات المتحدة (17٪).

وقالت "يوجوف": "وصفت أغلبية واضحة من المشاركين الغربيين في الدراسة أنفسهم بأنهم قلقون جدًا أو إلى حد ما من احتمال تزايد التطرف في الإسلام، بما في ذلك 72٪ في كل من فرنسا وألمانيا، و 66٪ في بريطانيا و 56٪ في الولايات المتحدة".

وجاءت نتائج الاستطلاع، في نفس اليوم، الذي سافر فيه البابا إلى الإمارات برسالة تعايش سلمي بين المسيحيين والمسلمين.